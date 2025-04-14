مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، نتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى مستشفى قفط التخصصى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.