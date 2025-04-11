مصرع صغيرين سقط عليهما حائط قديم في قنا

لقى طفلان مصرعهما أثناء اللعب بجوار حائط قديم مبنى بالطوب اللبن في قرية دندرة التابعة لمركز قنا، حيث انهار عليهما الحائط وأدى لمصرعهما في الحال.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفلين سقط عليهما حائط مبنى من الطوب اللبن، في قرية دندرة الواقعة بنطاق مركز قنا.

وتمكن الأهالى من رفع كميات الطوب، وانتشال جثمانى الطفلين، إلا أنهما فارقا الحياة، لصغر سنهما وعدم تحملهما كميات الطوب التي تراكمت فوق أجسادهما الصغيرة.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة على موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.