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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لمزارع بتهمة قتـ ل آخر في قنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة قتل مزارع وإصابة شقيقيه في قرية الطوابية التابعة لمركز قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان، ومحمد جبريل أمين، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف.

ترجع وقائع القضية إلى أغسطس 2021، عندما أطلق ع.ع 45 عاماً، أعيرة نارية تجاه م.و و شقيقه أ. و م، ما أدى إلى مقتل الأول وإصابة شقيقيه بطلقات نارية.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة والتي وجهت له تهمة القتل والشروع في قتل المجنى عليهم المذكورين، بسبب خلافات بينهما.

وأحيلت القضية برقم 10259 لسنة 2021 لمحكمة جنايات قنا، وقيدت برقم 2886  كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

قنا السجن المشدد مزارع أعيرة نارية محكمة الجنايات أخبار قنا

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