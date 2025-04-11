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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بزيادة 15%.. قنا تعتمد تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود

بيان قنا
بيان قنا
يوسف رجب

أعلن مكتب إعلام ديوان عام محافظة قنا، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير سيارات السرفيس والتاكسي والأجرة العاملة على الخطوط الداخلية بين مراكز المحافظة، والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم 11 أبريل 2025.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أنه فور إعلان أسعار الوقود الجديدة، تم تكليف لجنة تحديد تعريفة المواصلات بعقد اجتماع عاجل لتحديث تعريفة الركوب بما يتناسب مع الزيادة الجديدة، مع مراعاة مسافة كل خط وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة بين المواطنين والسائقين.

وأشار عبدالحليم، إلى التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة على الخطوط المشتركة، مضيفاً بأن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، وأسفر الاجتماع عن إقرار زيادة في تعريفة الركوب بمتوسط 15% على جميع الخطوط.

ووجه محافظ قنا، مدير عام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة بجميع المواقف، ووضع لافتات موضحة لخطوط السير وقيمة الأجرة المقررة، إلى جانب لصق استيكرات تتضمن التعريفة وخط السير وعدد الركاب على الزجاجين الأمامي والخلفي لجميع سيارات الأجرة والسرفيس، لضمان الشفافية وتعريف المواطنين بالقيمة الرسمية للتعريفة.

كما قرر المحافظ قنا، تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدد الركاب وخطوط السير المحددة، مع تطبيق القانون بحزم على المخالفين.

وأكد عبدالحليم، أنه سيتم سحب رخصة القيادة لمدة 6 أشهر، ورخصة السيارة لمدة شهر، وتوقيع غرامة مالية قدرها ألف جنيه في حال المخالفة، مع مضاعفة العقوبة حال تكرارها.

وشدد محافظ قنا، على مسؤولي التموين والوحدات المحلية بضرورة تكثيف الرقابة على محطات الوقود لمنع أي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين عقب رفع الأسعار، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق برفع تعريفة المواصلات، لافتًا إلى استمرار انعقاد غرفة الطوارئ بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كانت قد قررت زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم، حيث بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 نحو 19 جنيهًا، فيما ارتفع سعر لتر السولار والكيروسين إلى 15.5 جنيهًا بدلًا من 13.5 جنيهًا، كما زاد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 200 جنيه والتجاري إلى 400 جنيه، وبلغ سعر طن المازوت 10500 جنيه بدلًا من 9500 جنيه، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وأسعار غاز تموين السيارات دون تغيير.

ويأتي القرار في إطار تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي بدأ العمل بها منذ يوليو 2019، والتي تستهدف تعديل الأسعار المحلية للمنتجات وفقًا للتغيرات في أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى الأعباء والتكاليف الثابتة المرتبطة بتوفير المنتج في السوق المحلى.
 


قنا تعريفة الركوب الجديدة خطوط سير سيارات السرفيس أسعار البنزين التسعير التلقائي

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