خلال منتدى مصر 2026|عبد اللطيف:نسعى لحصول الطلاب على تعليم جيد بمعايير دولية

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نحن نسعى لحصول الطلاب على تعليم جيد وبمعايير دولية

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في منتدى مصر 2026 : هدفنا تخريج طلاب قادرين على المنافسة مع آقرانهم فى الدول الأخرى، وألا يتم النظر لتعليم الطلاب المصريين على أنه تعليم أقل من أي دولة ، من حيث عدد أيام الدراسة و التقييمات

وشهد "منتدى مصر 2026" الذي يُعقد اليوم بتوجيهات وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 150 من صناع القرار، ونحو 8 آلاف شاب وممثل عن قطاعات الدولة المختلفة، بهدف وضع السياسات العامة والإنجازات الحكومية على طاولة التقييم ، تنظيم جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا؟... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟

وشهدت هذه الجلسة عرض فيلما تسجيليا يتحدث عن بعض التحديات التى كانت تواجه المنظومة التعليمية في مصر ، وما تحقق من إصلاحات لإكساب الطلاب مهارات مرتبطه بسوق العمل

وشدد الفيلم التسجيلي ، على أن الفترة الماضية كانت تشهد فيها الفصول كثافة طلابية كبيرة ، مع الإشارة إلى ما أنجزته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الإطار ، حيث تم خفض كثافات الفصول لأقل من 50 طالبا فى الفصل

كما تحدث الفيلم التسجيلي عن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المدارس ، وقرار تدريس مادة البرمجة ، ونجاح آلاف الطلاب فيها وحصولهم على شهادة من جامعة هيروشيما

كما أشار الفيلم التسجيلي إلى تدريس مادة الثقافة المالية ، وتطبيق نظام البكالوريا المصرية ومساراتها التى تقوم عليها ، وهى الطب وعلوم الحياة والأعمال والهندسة وعلوم الحاسب و الآداب والفنون، وتطوير التعليم الفني وتأهيل الطلاب لسوق العمل وإكسابهم الجدارات والمهارات ، والتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الشراكات الدولية .

منتدى مصر 2026

جدير بالذكر أن منتدى مصر 2026 ، يستمر لمدة ستة أيام حتى 24 أكتوبر الجاري، ويتضمن 16 جلسة حوارية، ويناقش في يومه الأول محور "بناء الإنسان"، من خلال جلسات مخصصة للتعليم والشباب والرياضة والثقافة، إلى جانب ورشتي عمل حول تنظيم الأسواق وبرنامج الحوار الاقتصادي الوطني.

وخلال منتدى مصر 2026 ، يتم استعراض إحصاءات ومؤشرات رسمية لقياس أثر البرامج والسياسات والخدمات على حياة المواطنين، وتحديد ما تحقق من إنجازات وما يحتاج إلى مزيد من الجهود، مشيرة إلى أهمية مخرجات المنتدى التي ستترجم إلى توجيهات وقرارات يجري تنفيذها مباشرة.