خطوات التسجيل في وظائف الأزهر.. اعرف الموعد والشروط الكاملة

يبدأ التسجيل في وظائف الأزهر 2025 في 17 أبريل المقبل، حتى يوم 30 أبريل، ويشترط أن يكون التقديم عبر بوابة الوظائف الحكوميَّة.

خطوات التسجيل في وظائف الأزهر

وعند التسجيل في وظائف الأزهر 2025 فإنه يتعين عدم البدء في إدخال البيانات؛ إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

ويجب على المتقدم إلى وظائف الأزهر 2025، رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg، ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، وفي حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة؛ سيتم رفض الطلب.

أما في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب، والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به؛ سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

وفي حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان؛ سيتم رفض الطلب، وفي حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة؛ سيتم رفض الطلب.

للتقديم من هنا

وفي حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

وفي حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج، وفي حال القبول المبدئي يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

وفي حال الإعاقة؛ يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملةـ وإلا سيتم رفض الطلب.

ويلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف، بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علماً بأنه يجب أن يكون الايصال واردا به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذا رقم حساب الجهاز، وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقاً للإدارات التعليمية، حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.

ويرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

التسجيل في وظائف الأزهر

ويمكن التسجيل في وظائف الأزهر 2025 عبر بوابة الحكومية المصرية التي تعلن وتنشر وظائف جهات الدولة ومنها وظائف الأزهر 2025.

وذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طريقة التسجيل في وظائف الأزهر الشريف، والتي تبدأ بزيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية، ثم الاطلاع على شروط التقديم، وأخيرًا يجري تحضير الأوراق المطلوبة ورفعها إلكترونيًا في الموقع.

تخصصات وظائف الأزهر للمعلمين

وتضمنت وظائف الأزهر الشريف 2025 على توفير 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال في المعاهد الأزهرية، ضمن الإدارات التعليمية التابعة للأزهر، في المحافظات المصريَّة المختلفة.

وعن تخصصات وظائف الأزهر للمعلمين في 2025، فهي كالتالي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما وألا يقل التقدير عن مقبول.

*مؤهل عال- تربية رياض أطفال.

*مؤهل عال- تربية طفولة مبكرة.

*مؤهل عال- تربية تخصص رياض أطفال.

*مؤهل عال- تربية تخصص طفولة مبكرة.

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص رياض أطفال.

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة.

*مؤهل عال- كليات أخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال).

أوراق وظائف الأزهر 2025

* الصورة الشخصية.

*الرقم القومي وجه أول سارية.

*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

*المؤهل الدراسي.

*المؤهل الأعلى (إن وجد).

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

*دبلوم تربوي رياض أطفال.

* إيصال الإيداع البنكي.