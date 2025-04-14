الغندور يكشف كواليس مشادة محمد شوقي مع بيراميدز في مباراة الأهلي

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي، دخل في مشادة قوية مع أحمد زاهر المدير الإداري لبيراميدز من بداية المباراة، بسبب حاملي الكرات من اللاعبين الناشئين في بيراميدز.





و قال الغندور، في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور”،: "المصدر أوضح أن محمد شوقي انفعل بحدة على حاملي الكرات وقال لهم :"انتوا بتضيعوا وقت"، وتدخل أحمد زاهر قائلا :"إيه اللي انت بتقوله ده بيراميدز كبير مش نادي صغير عشان تقول اننا بنضيع وقت".







وأضاف :"محمد شوقي لم يهدأ وكاد أن يتطاول على أحمد زاهر، والأخير طلب من أحمد المليجي مراقب المباراة تدوين الواقعة في تقريره".