تألق مصري في اليوم الثاني لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات

تتواصل المنافسات الحماسية ضمن النسخة الثالثة عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال والسيدات، والتي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل الجاري.



وشهد اليوم الثاني من البطولة مواجهات قوية وتألقاً لافتاً لعدد من أبرز نجوم الإسكواش، حيث حقق كلٌ من المصري علي فرج، المصنف الثاني عالمياً، والمصري يوسف سليمان، المصنف الثالث عشر، إلى جانب الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن، وجويل ماكين، المصنف الخامس عالمياً من ويلز، انتصارات مستحقة.



وفي منافسات السيدات، واصلت النجمات المصريات تألقهن اللافت، حيث حققت كل من المصنفة الأولى عالمياً نوران جوهر، والمصنفة الثالثة عالمياً هانيا الحمامي، والمصنفة الثالثة عشرة عالمياً سلمى هاني، انتصارات مستحقة، كما تألقت الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة السابعة عالمياً وحققت فوزاً مهماً ضمن منافسات البطولة.

وجاءت نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال كما يلي: فاز اللاعب علي فرج، المصنف الثاني عالمياً من مصر، على جوناه براينت، المصنف الخامس والثلاثون عالمياً من إنجلترا، بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 12-10/ 11-3/ 11-3، كما فاز اللاعب المصري يوسف سليمان، المصنف الثالث عشر عالمياً، على كورتيس مالك، المصنف الرابع والثلاثون عالمياً من إنجلترا، بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 10-12/ 14-12/ 10-12/ 5-11، وفاز أيضا اللاعب الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن عالمياً، على الفرنسي بابتيست ماسوتي، المصنف الرابع والعشرون عالمياً، بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-7/ 14-12/ 11-4، كما فاز اللاعب جويل ماكين، المصنف الخامس عالمياً من ويلز، على اللاعب علي أبو العينين، المصنف الثاني عشر عالمياً من مصر، بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 13-11/ 1-11/ 12-10 /11-7.

وجاءت نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للسيدات كالتالي: فازت اللاعبة المصرية نوران جوهر، المصنفة الأولى عالمياً، على نظيرتها ملك خفاجي، المصنفة الواحدة والثلاثون عالمياً، بنتيجة 0-3، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-4/ 11-5/ 11-5، كما فازت اللاعبة هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالمياً، على اللاعبة سناء إبراهيم، المصنفة الثامنة عشر عالمياً، بنتيجة 0-3، وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-7/ 11-1/ 12-10، كما فازت اللاعبة المصرية سلمى هاني، المصنفة الثالثة عشر عالمياً، على اللاعبة الماليزية سيفاسانغاري سوبرامانيام، المصنفة الحادية عشرة عالمياً، بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-9/ 11-4/ 7-11/ 2-11/ 8-11، وكذلك فازت اللاعبة الإنجليزية جورجينا كينيدي، المصنفة السابعة عالمياً، على اللاعبة فريدة محمد، المصنفة السابعة عشر عالمياً من مصر، بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 9-11/ 5-11/ 11-2/ 11-13.