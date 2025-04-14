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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصيني يبدأ جولة آسيوية برسالة ضد حرب الرسوم

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

اعتبر شي جين بينغ أن الحمائية "لا تؤدي إلى أي نتيجة" وأنه "لن يكون هناك رابحون" في أي حرب تجارية، حسبما أفادت وسيلة إعلام رسمية الإثنين، في وقت يبدأ الرئيس الصيني زيارة لفيتنام.

ويبدأ الرئيس الصيني جولة في جنوب شرق آسيا لتعزيز العلاقات التجارية لبلاده وإظهارها على أنها شريك موثوق به على النقيض من الولايات المتحدة التي شنت هجوما تجاريا عالميا عبر فرض تعرفات جمركية جديدة.

وأثار هذا الإجراء صدمة في الأسواق العالمية ودفع بكين إلى الرد بالمثل.

ومن المقرر أن يزور شي كلا من فيتنام وماليزيا وكمبوديا، حيث سيلتقي نظراءه، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية. وستكون هذه أولى زياراته لهذا العام خارج الصين.

وكتب شي في صحيفة "نان دان" الفيتنامية: "يجب على بلدينا أن يحافظا بحزم على النظام التجاري المتعدد الأطراف، وعلى استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وعلى بيئة انفتاح وتعاون دولية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

وشدد على أن "حربا تجارية وحرب تعرفات جمركية لن تسفرا عن أي فائز، والحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة".

ويزور شي فيتنام الإثنين والثلاثاء، في أول رحلة له إلى هذا البلد منذ ديسمبر 2023.

ويقيم البلدان علاقات اقتصادية وثيقة لكنها تتأثر بالنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

وأكد شي في مقاله الذي نُشر في الصحيفة الفيتنامية أن بكين وهانوي قادرتان على حل هذه النزاعات بالحوار. وكتب "يجب علينا إدارة النزاعات بشكل مناسب وحماية السلام والاستقرار في منطقتنا".

الصين ترامب أمريكا بكين رسوم جمركية

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