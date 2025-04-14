قوافل طبية مجانية اليوم لعلاج أطفال قرى باريس بالوادى الجديد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، عن بدء انطلاق قوافل طبية مجانية مدعمة بصرف الأدوية وعمل نظارات طبية واجراء عمليات جراحية في التخصصات التالية ( أطفال وجلدية وصدر وأنف وأذن ورمد) لأطفال مركز باريس والتى تغطي كل القري (باريس وجدة وجورماشين وبغداد والقصر القبلي والمكس القبلي ودرب الأربعين).

وقال محمد منير العديسي مدير عام المديرية، إن القوافل يجرى تنفيذها اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وبتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتنفيذ إدارة الطوارئ بالمديرية وبالتنسيق مع كل من مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم، حيث يتم تنفيذ القوافل الطبية علي ثلاثة مراحل تبدأ المرحلة الأولي من اليوم 14 إبريل وحتي 24 إبريل.