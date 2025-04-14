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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجلس التصديري للصناعات الغذائية يطلق بعثة تجارية إلى جنوب أفريقيا في مايو

محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية
محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية
ولاء عبد الكريم

يُطلق المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى جنوب أفريقيا خلال الفترة من 3 إلى 9 مايو المقبل، وذلك في إطار استراتيجية للتوسع في الأسواق الأفريقية الواعدة، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية.


وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن البعثة تستهدف تعزيز التعاون التجاري مع كبرى السلاسل والمستوردين في جنوب أفريقيا، والترويج للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية في قطاع الصناعات الغذائية التي شهدت تطوراً كبيراً، مضيفا أن السوق الجنوب أفريقي يمثل بوابة مهمة للتوسع في القارة الأفريقية.


وأكد "بزان" أن المجلس يحرص على دعم الشركات المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الأفريقية، وجنوب أفريقيا على وجه الخصوص لما تتمتع به من فرص تصديرية كبيرة ونمو مطّرد في الطلب على الأغذية المُصنعة."

وأشار إلى أن اختيار جنوب أفريقيا لتنظيم البعثة يأتي استنادًا إلى تحليل أداء الصادرات الغذائية المصرية إليها، حيث شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وبلغت قيمتها نحو 25 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ6.6 مليون دولار فقط في 2016.

وأوضح، أن جنوب أفريقيا احتلت المركز 43 ضمن قائمة أكبر مستوردي الصناعات الغذائية المصرية، والمركز السابع أفريقيًا، مشيرا إلى أن عدد الشركات المصدرة إلى هذا السوق بلغ 64 شركة خلال عام 2024.


وأشار إلى أن أهم السلع الغذائية المصرية المُصدّرة إلى جنوب أفريقيا تشمل مركزات المشروبات، المكرونة، الزيوت، البسكويت، منتجات الألبان، الخضر المجمدة، والعسل الأسود، وتمثل هذه المنتجات وحدها 98% من إجمالي الصادرات.

وأكد رئيس المجلس، أن البعثة تتضمن لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها الجنوب أفريقية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من السلاسل التجارية الكبرى، وذلك بهدف عقد شراكات تصديرية مستدامة.

المجلس التصديري للصناعات الغذائية الأسواق الأفريقية المنتجات الغذائية

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