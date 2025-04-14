ندوات توعوية ضمن الأسبوع الثقافى داخل المساجد في أسوان

تواصل مديرية الأوقاف فى أسوان عقد الندوات التوعوية ضمن الأسبوع الثقافى داخل مختلف المساجد بمدن ومراكز المحافظة.

وتم تنفيذ ذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية، ومتابعة الشيخ محمود فخر الدين موسى، رئيس قسم الثقافة والإرشاد.

فيما حاضر فى الندوات كل من فضيلة الدكتور محمد أحمد عبد الكريم، أستاذ الخطابة بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان جامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ، محمد أحمد يوسف، إمام وخطيب وفضيلة الشيخ خالد أحمد الدسوقي، قارئ وبحضور عدد كبير من الجمهور ورواد.

الاسبوع الثقافى

وقد أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن بدء الأعمال فى مشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 8 كم بتنفيذ من الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة ، منها طريق المطار ، وطريق الكورنيش الجديد ، بالإضافة إلى طرق كيما والسماد وكسر الحجر وفيله / الشلال ، والمسلة وشرق البندر ، فضلاً عن الطريق الزراعى الشرقى.

ولفت المحافظ إلى أنه لن يتم المساس أو الإزالة لأى مبانى سواء خاصة أو حكومية أو مساحات من الأراضى التابعة للقطاع الخاص والأهالى حرصاً من المحافظة على عدم الإضرار لأى مواطن أو مؤسسة أو شركة قائمة فى مسار مشروع التطوير.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال بأنه سيتم الإعلان فى مؤتمر صحفى للكشف عن تفاصيل ومحاور المخطط العام لتطوير وتحديث مدينة أسوان ضمن رؤية واضحة ومتكاملة تستهدف إعادة الوجه الحضارى والجمالى لأحد أهم المقاصد السياحية ، ومركز حيوى للأنشطة الثقافية والفنية والإقتصادية والإستثمارية .

وأوضح المحافظ بأنه سيتم التنسيق بين الجهة المنفذة وإدارات المرور والطرق والوحدة المحلية لتحقيق الإنسيابية فى الحركة المرورية على طريق السادات الحيوى ، والذى يشهد كثافة مرورية عالية من مختلف المركبات ، كما أنه يعتبر شريان هام للحركة السياحية .

هذا فيما واصلت الوحدات المحلية بأسوان تنفيذ أعمال النظافة ، وإزالة الإعلانات المخالفة وذلك داخل المناطق والأحياء السكنية ، وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بمواصلة تهذيب ورى الأشجار والجهنميات والأسوار وصيانة الزراعات والمسطحات الخضراء ونظافة النخيل والمشايات والأحواض.