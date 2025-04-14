وزير الزراعة يبحث تقنين الأراضي وتطوير المجازر ببورسعيد

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ملفات التعاون بين الوزارة والمحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة للتيسير على مزارعي المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المحافظ، اليوم بمقر الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وهانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.



"فاروق وحبشي" بحثا خلال اللقاء، ملف تقنين الاراضي، وتسهيل الاجراءات على المواطنين،

في مساحة ال 48 الف فدان في سهل الطينة لتشجيع المزارعين والمستثمرين في هذه المنطقة .



واتفق الوزير والمحافظ، على استخراج العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي وتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل.

وأكد الوزير والمحافظ، على أهمية التعاون في زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في كافة القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي.

ووجه وزير الزراعة، قيادات مركزا البحوث الزراعية والصحراء وقطاعى الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وهيئة الخدمات البيطرية بزيادة القوافل البيطرية والإرشاد الزراعي للمحافظة

وزير الزراعة، ومحافظ بورسعيد بحثا كذلك تطوير المجازر وزيادة الخدمات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية في المحافظة.

حيث أشاد المحافظ ، بالجهود التى بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر رمضان.

وفي نهاية الاجتماع ، وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل بورسعيد، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.