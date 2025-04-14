أوكرانيا تنتهك اتفاق وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا

أكدت الرئاسة الروسية، اليوم، أن أوكرانيا لم تلتزم باتفاق وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة داخل الأراضي الروسية، وذلك وفقاً لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تصعيد جديد في التوترات بين موسكو وكييف

يأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وسط تبادل الاتهامات بخرق التفاهمات السابقة التي هدفت إلى تجنب استهداف المنشآت الحيوية.

دعوات دولية لخفض التصعيد

في ظل هذه التطورات، يتزايد القلق الدولي من احتمالية تصاعد العنف، مع دعوات متكررة من المجتمع الدولي للجانبين بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وتغليب لغة الحوار.