تحرك رسمي من مانشستر سيتي بشأن تفعيل بند التمديد لـ جوندوجان

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تفعيل النادي لبند التمديد في عقد النجم الألماني إلكاي جوندوجان، ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2026.

وكان عقد جوندوجان الأصلي ينتهي في الصيف المقبل، لكنه تضمن خيارًا يسمح للنادي بتمديده لموسم إضافي، وهو ما تم تفعيله رسميًا.

وكتب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على "فيسبوك": "رسميًا.. إلكاي جوندوجان يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2026!".

ونقل رومانو عن جوارديولا قوله: "جوندوجان لديه عام آخر الآن، هذا أمر مؤكد. ما الذي سيحدث في الصيف؟ لا أعلم".

وخاض جوندوجان 43 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.