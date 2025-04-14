نجوم الساحل يقترب من 6 ملايين جنيه فى أول أسابيع عرضه بالسعودية

تمكن فيلم “ نجوم الساحل ” من الدخول الي قائمة الاعمال الأكثر تحقيقًا للايرادات فى المملكة العربية السعودية ، فى أول اسابيع عرضه هناك.

وحقق الفيلم 430 الف ريال سعودي، وهو ما يقترب من 6مليون جنية مصري ، فى أول اسابيع عرضه فقط .

قصة فيلم نجوم الساحل

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

ابطال فيلم نجوم الساحل

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.