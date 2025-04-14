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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا .. كاف يعلن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا مواعيد مباريات دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، والتي ستشهد صدامات قوية بين كبار القارة، بعد تأهل 4 فرق من بينها ممثلان لمصر وآخران لجنوب أفريقيا، لتتحول مواجهات هذا الدور إلى قمة خالصة بين شمال وجنوب القارة.

الأهلي في مواجهة متجددة مع صن داونز

يخوض النادي الأهلي، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي بـ12 تتويجًا، مواجهة مرتقبة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في واحدة من أكثر اللقاءات إثارة، إذ يعيد الفريقان صدامات السنوات الأخيرة والتي دائمًا ما حملت طابعًا تكتيكيًا وحماسيًا.

تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد تجاوزه الهلال السوداني بنتيجة 2-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

بينما صعد صن داونز بفوز صعب على الترجي التونسي، بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

بيراميدز في مواجهة تاريخية أمام أورلاندو بايرتس

أما الفريق المصري الآخر بيراميدز، فيواصل مغامرته التاريخية بدوري الأبطال ويصطدم بفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في أول ظهور له بهذا الدور من البطولة. ويسعى بيراميدز لتأكيد تطوره القاري أمام أحد الأندية العريقة في القارة.

مواعيد مباريات نصف النهائي دوري أبطال افريقيا

 مباريات الذهاب – السبت 19 أبريل 2025:

صن داونز × الأهلي – الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:00 مساءً بتوقيت السعودية.

أورلاندو بايرتس × بيراميدز – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت السعودية.

مباريات الإياب – الجمعة 25 أبريل 2025:

الأهلي × صن داونز – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

بيراميدز × أورلاندو بايرتس – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وسيخوض ناديا الأهلي وبيراميدز مباراتي الذهاب خارج الديار في جنوب أفريقيا، على أن تقام مواجهتا الإياب الحاسمتان في القاهرة.

الاتحاد الإفريقي كاف بيراميدز الاهلي صن دوانز

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