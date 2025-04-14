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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأقصر الأزهرية تستضيف ندوة حول السياحة والتنمية برعاية شيخ الأكبر

الأقصر الأزهرية تستضيف ندوة حول السياحة والتنمية برعاية شيخ الإمام الأكبر
الأقصر الأزهرية تستضيف ندوة حول السياحة والتنمية برعاية شيخ الإمام الأكبر
محمد شحتة

استضافت منطقة الأقصر الأزهرية اليوم، ندوة بعنوان “السياحة الثقافية والتراث والوعي السياحي ودورهما في التنمية المستدامة”، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث.

وشهدت الندوة حضورا، ضم الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ عبد الله صالح رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وقد استضافت الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين لإلقاء الندوة، حيث تحدث الدكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد الدولي الكلي بجامعة فرانكفورت بألمانيا ورئيس المجموعة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والأستاذ محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر.

وفي سياق آخر أكد الشيخ أيمن عبدالغني على دور الأزهر في تعزيز الوعي السياحي قائلاً ونحن في الأزهر الشريف ندرك أهمية تنشيط السياحة كأداة اقتصادية وتثقيفية وتنويرية، ونعتبر أن من مقاصد السياحة في الإسلام الاعتبار، والتأمل في بديع خلق الله تعالى، والتمتع بقيم  الجمال، ليكون ذلك باعثًا على قوة الإيمان بعظمة الله ، وعونًا على أداء واجبات الحياة ، قال الله سبحانه وتعالى : ( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ).

منطقة الأقصر الأزهرية السياحة الثقافية الوعي السياحي الإمام الأكبر

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