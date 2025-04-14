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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التأمين بـ10 آلاف جنيه| الحكومة تطرح سيارات بأسعار مخفضة.. الموعد والتفاصيل

سيارات
سيارات

تستعد جمارك بورسعيد لإقامة جلسة مزاد علني لبيع السيارات المخزنة، يوم 24 أبريل الجاري، سيتضمن المزاد عرض 26 لوط من السيارات تضم ماركات وموديلات متنوعة تلبي جميع الأذواق.

ومن المقرر أن يعقد المزاد في الحادية عشرة صباحًا في قاعة نادي الجيزة الرياضي، الكائن بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

ما أنواع السيارات المتاحة؟

يشمل المزاد عددًا من السيارات المعروفة مثل مرسيدس C180، ومرسيدس E350، وفولكس جولف، وهيونداي ماتريكس، وبي إم دبليو X3، بالإضافة إلى العديد من سيارات كيا.

ويجذب هذا التنوع في الموديلات والماركات، انتباه المشترين المهتمين بالحصول على سيارات جديدة بأسعار تنافسية.

وبالإضافة إلى السيارات، سيتم بيع مجموعة متنوعة من البضائع المهملة المخزنة في جمارك بورسعيد. 

وتشمل قائمة البضائع "لوازم أجهزة رياضية، أجهزة كهربائية، قطع غيار سيارات، أخشاب، ملابس متنوعة، سجاد، أجهزة كمبيوتر، أحذية، لعب أطفال، سجائر إلكترونية.

شروط دخول المزاد

يتطلب دخول المزاد شراء كراسة الشروط، والتي تُباع بمبلغ 400 جنيه، ويمكن الحصول عليها من المقر الرئيسي للهيئة العامة للخدمات الحكومية، كما يجب على الراغبين في المشاركة بالمزاد تقديم بطاقة الرقم القومي السارية. 

ويجب على التجار تقديم البطاقة الضريبية؛ للتحقق من هويتهم قبل المشاركة، ويمكن للمشتركين اصطحاب أشخاص لديهم خبرة في معاينة السيارات خلال عملية المزاد.

ويجب على المشاركين في المزاد دفع تأمين دخول بقيمة 10 آلاف جنيه، يتم استرداده؛ إذا لم يتم رسو أي لوط على المشترك. 

وفي حال رسو اللوط، سيتم خصم هذه القيمة من سعر السيارة. ويجب على كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط؛ دفع وديعة تأمين منفصلة لكل لوط.
 

الدفع وموعد التسليم

عند رسو المزاد، يجب على المشترين سداد 30% من ثمن الصفقة في نفس اليوم، أما بالنسبة للـ70% المتبقية، فيجب دفعها خلال 15 يومًا باستخدام بنوك معتمدة.

وفي حالة تأخر الدفع؛ سيتم تطبيق مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير.

وسيتم تسليم اللوطات المباعة؛ بعد سداد كامل المبلغ، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للتسليم، وفي حالة عدم الحضور لاستلام اللوطات في الموعد؛ سيتم فرض رسوم تأخير.

وعند رسو المزاد؛ يتم الترخيص للشخص الفائز وفقًا لقانون المرور.

ويجب على الفائز بالمزاد، الحصول على كتاب من مكتب المرور وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ومن المهم أن يتم تسليم اللوحات بصورة قانونية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الحكومة طرح سيارات بالمزاد أخبار السيارات أسعار السيارات جمارك السيارات

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