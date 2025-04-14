محمد الشيبي يثير الجدل من جديد عقب لقاء بيراميدز والأهلي.. ماذا حدث

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة، أحداثا مثيرة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، الذي جاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري (دوري nile)، الذى أقيم على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وخلال هذه المباراة ظهر أسم محمد الشيبي من جديد بعد أحرازه هدف التقدم للفريق السماوي في الدقيقة 86 من عمر اللقاء ، ليرد عليه أحمد رضا بتسجيل هدف التعادل لصالح الأهلي بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع .

وترددت أنباء حول تغاضي الحكم الهولندي داني ماكلي، عن منح الشيبي، بطاقة صفراء ثانية رغم خلعه القميص احتفالا بهدفه في الأهلي.

وعقب المباراة تحدثت بعض التقارير عن رفض الشيبى ، استلام جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلى، من رابطة الأندية المحترفة.

و أكدت عدد من التقارير أن اللاعب تأخر فى البداية عن استلام الجائزة بسبب توجهه إلى غرف الملابس عقب المباراة لاستبدال ملابسه .

وتوجه مندوب الرابطة إلى قاعة المؤتمرات لحضور المؤتمر الصحفى، وبعد انتهاء المؤتمر تسلم الشيبى الجائزة بشكل طبيعى من مندوب رابطة الأندية.