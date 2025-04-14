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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اتصالات النواب توصي بعدم إغلاق أي منافذ تابعة لمبيعات للمصرية للاتصالات

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
فريدة محمد

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوي ، اجتماعا ه بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد نصر.

واكد النائب احمد بدوي ان اللجنه أصدرت عدد من التوصيات ، منها زيادة تحسين خدمات الإنترنت ، وحصر باقي المناطق والمدن والقري التي لم يصلها خدمات كابلات الألياف الضوئية وكبائن التليفونات وعمل احلال كامل الكوابل النحاسية خاصة وان الانترنت اصبح مرفق أساسي للأسرة المصرية

واكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنة ان توصيات اللجنة شددت علي عدم إغلاق أي منافذ تابعة للمبيعات بالسنترالات وتشغيل جميع السنترالات  ،وبزيادة عدد المنافذ والسيارات المتنقلة لتقديم خدمات شركة " We “ للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات بأنحاء الجمهورية ، بالاضافة الي استكمال انشاء مدارس "We " وهي احد اهم المدارس التكنولوجية التطبيقيه لقبول الطلاب بعد المرحلة الإعدادية.

من جانبه اكد المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات ان الشركة المصرية للاتصالات لديها نفس المشاكل التى تواجه شركات الاتصالات  ونفس التحديات ونحن هنا بنحاول نسمع لبعض  وهذه فرصه نسمع المشاكل من الجمهورنسمع من طرق وقنوات مختلفه .

وزف محمد نصر بشري بان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد الاعلان عن نظام جديد وطفرة جديدة في الخدمات المقدمة للجمهور وهي امكانية التعاقد المباشر علي الخدمة من خلال الموقع او الابلكيشن دون اللجوء للذهاب الي مقر الشركة او مركز المبيعات ، خاصة انه لدينا الان سهولة في الحصول علي الخدمات وسهولة في سداد الفواتير.

واضاف الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات ، لدينا اكثر من 1500 مركز خدمه مبيعات  ونحن اكبر شركه لديها عمال ة بقوام  30 الف موظف و30 الف من خلال التعاقدات ومحتاجين المزيد من خلال التدريب وغيره .

النائب احمد بدوي لجنة الاتصالات المهندس محمد نصر خدمات الإنترنت الألياف الضوئية شركة We “

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