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الكشف عن موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
القسم الرياضي

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وأشارت إلى أن المباراة ستقام يوم الأحد 11 مايو المقبل، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بين ريال مدريد وبرشلونة بفوز البلوجرانا برباعية نظيفة، في المباراة التي لعبت على أرضية ملعب “سانتياجو برنابيو”.

ترتيب الدوري الإسباني 

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يأتي الريال في الوصافة برصيد 66 نقطة بفارق أربع نقاط.

الدوري الإسباني الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة

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