على غرار ميتا.. أبل تغزو الأسواق بنظارة جديدة بمواصفات تنافسية

في ظل سباق تكنولوجي محتدم على مستقبل الواقع المعزز، كشف تقرير حديث نشره الصحفي مارك جورمان في نشرته الأسبوعية "Power On" عبر شبكة بلومبرج، أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، مهووس تمامًا بإطلاق نظارات واقع معزز متكاملة قبل أن تتمكن شركة ميتا من الوصول إلى هذا الإنجاز.

هدف استراتيجي يمتد لعقد كامل

أوضح جورمان أن النسخ القادمة من خوذة آبل للواقع المختلط Vision Pro ما هي إلا مرحلة انتقالية في طريق الشركة نحو تحقيق الحلم الأكبر لتطوير نظارات خفيفة الوزن، يمكن ارتداؤها طوال اليوم، وتتيح للمستخدمين التفاعل مع العالم الرقمي بشكل مباشر ومتناغم مع الواقع الحقيقي.

ميتا تتقدم بنموذج أولي.. وآبل تراقب وتخطط

في الجهة المقابلة، تعمل شركة ميتا منذ فترة على تطوير نظارات واقع معزز خاصة بها، وتحمل النسخة الأولية اسم Orion.

ورغم التقدم المحرز، يتطلب إنتاج نظارات AR حقيقية على نطاق واسع عدة سنوات، في ظل الحاجة إلى تقنيات متقدمة لم تكتمل بعد، أبرزها، شاشات عالية الدقة بوضوح فائق، وشرائح معالجة قوية بمعدلات استهلاك منخفضة، وبطاريات صغيرة تدوم طوال اليوم

آبل تدرس إطلاق نظارات ذكية منافسة لـ"راي-بان"

في ظل النجاح المفاجئ الذي حققته نظارات Ray-Ban الذكية من ميتا – والتي تتيح التقاط الصور والتفاعل مع مساعد ذكاء اصطناعي – تناقش آبل حاليًا إطلاق نظارات ذكية بقدرات محدودة كمقدمة تمهيدية لنظارات الواقع المعزز الكاملة.

ووفقًا للتقرير، ترى آبل أن ابتكار نظارات ذكية أقرب لما تطرحه ميتا حاليًا، قد يُسرّع من تطوير التقنية المستقبلية، ويساعد المستخدمين على التكيف تدريجيًا مع فكرة ارتداء التكنولوجيا طوال اليوم.

الذكاء الاصطناعي يدخل ساعة آبل وسماعاتها

أشار جورمان أيضًا إلى أن آبل تعمل على تطوير كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتتم إضافتها إلى منتجاتها القابلة للارتداء مثل Apple Watch وAirPods خلال العامين القادمين، في خطوة توسّع من تجربة المستخدم وتعزز التكامل مع بيئة آبل الرقمية.

فيما تتردد شائعات نظارات آبل الذكية المعروفة باسم Apple Glass منذ نحو عقد من الزمن، لكن التكنولوجيا اللازمة لتصنيعها لا تزال قيد التطوير.

ورغم ذلك، تعمل الشركة حاليًا على تجارب مستخدم داخلية لواجهة تشغيل مخصصة للنظارات، ضمن نسخة معدّلة من نظام visionOS، تحمل الاسم الرمزي "Atlas". وتُشرف على هذه التجارب وحدة "جودة أنظمة المنتجات" التابعة لقسم هندسة الأجهزة في الشركة.

بينما تركز ميتا على تسريع تطوير نموذجها الأولي، تُراهن آبل على الدمج بين التقنية والموثوقية والخصوصية لتقديم منتج ثوري.

وبحسب ما ذكره غورمان، فإن السؤال لم يعد "هل ستُطلق آبل نظارات الواقع المعزز؟"، بل أصبح: "متى، وكيف، وبأي طريقة ستُحدث هذه النظارات تغييرًا في حياتنا اليومية؟"