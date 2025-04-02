أبل تطلق iOS 18.4 مع إشعارات أولوية.. وتوسّع ميزات Apple Intelligence

أطلقت أبل تحديث iOS 18.4 الذي يجلب Apple Intelligence إلى مناطق جديدة، من بينها الاتحاد الأوروبي والهند، كما تمت إضافة دعم لعدد أكبر من اللغات، بما في ذلك الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والبرتغالية، والإسبانية، واليابانية، والكورية، والصينية المبسطة، والإنجليزية المحلية للهند، وسنغافورة.

أجهزة متوافقة مع التحديث الجديد

ستكون ميزات Apple Intelligence متاحة على هواتف iPhone 15 Pro و15 Pro Max وسلسلة iPhone 16، بالإضافة إلى أجهزة iPad وMac المزودة بمعالج M1 أو الأحدث، كما أصدرت أبل تحديثات iOS وiPadOS 16.7.11 وiOS وiPadOS 15.8.4 للأجهزة القديمة غير القادرة على تشغيل iOS 18.

تحسينات في الإشعارات وتطوير Image Playground

يجلب التحديث ميزة الإشعارات ذات الأولوية، والتي تساعد المستخدمين على ترتيب التنبيهات الهامة في مقدمة قائمة الإشعارات لضمان عدم تفويتها، كما حصلت أداة Image Playground على نمط رسم جديد يسمى Sketch لإنشاء محتوى بصري أكثر إبداعًا، بالإضافة إلى توفر الذكاء البصري Visual Intelligence على iPhone 15 Pro وPro Max.

تحديثات لأنظمة iPadOS وmacOS وvisionOS وwatchOS

بالتزامن مع iOS 18.4، أطلقت أبل تحديثات جديدة لأنظمة التشغيل الأخرى، بما في ذلك iPadOS 18.4 وmacOS 15.4 وwatchOS 11.4 وvisionOS 2.4، حيث حصل Apple Vision Pro على مجموعة من ميزات Apple Intelligence، مثل أدوات الكتابة، Image Playground، Genmoji، والرد الذكي Smart Reply، لكنها متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية الأمريكية فقط

ميزات جديدة في watchOS 11.4

بالإضافة إلى تحسينات الأداء وإصلاح الأخطاء، جلب تحديث watchOS 11.4 ميزة Break Through Silent Mode، التي تتيح تشغيل الأصوات والاهتزازات حتى عند ضبط الساعة على الوضع الصامت، كما أضافت أبل دعم Matter، ما يسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة المنزل الذكي مثل المكانس الروبوتية مباشرة من الساعة.

يعزز هذا التحديث الجديد تجربة المستخدم ويوسع نطاق الذكاء الاصطناعي لأجهزة أبل، ما يعكس استمرار الشركة في تطوير تقنياتها وتحسين توافقها مع المستخدمين حول العالم.