اضطرابات في أبل.. الشركة تطيح بـ رئيس سيري

أفاد تقرير من وكالة “بلومبرج”، بأن شركة آبل قررت الإطاحة بـ رئيس فريق تطوير المساعد الشخصي سيري Siri، وذلك بعد تأجيل إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي كانت منتظرة بشدة.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، من المقرر أن يتولى مايك روكويل، الذي كان يقود تطوير نظارة فيجن برو Vision Pro، لترأس فريق الذكاء الاصطناعي وسيري في آبل بدلا من جون جياناندريا.

تيم كوك يستغني عن رئيس سيري

يشير التقرير إلى أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، قرر الإطاحة بـ جون جياناندريا، بعد أن "فقد الثقة" فيه على تولى قيادة فريق الذكاء الاصطناعي في الشركة.

وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستؤجل إطلاق التحديثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في سيري إلى العام المقبل، مشيرة إلى أن عملية التطوير سوف تستغرق وقتا أطول من المتوقع.

ووضعت آبل نفسها في وضع صعب بسبب عرض مزايا سيري الجديدة في حملات تسويقية وإعلانات قبل أن تصبح جاهزة بالكامل.

كما أنها ربطت بعض قدرات سيري الجديدة بإطلاق هواتف آيفون 16، مما زاد الضغوط على الشركة بعد قرارها تأجيل المزايا بسبب مشكلات تتعلق بجودة الأداء، إذ ظهر أن المزايا الجديدة تعمل بنجاح بنسبة تتراوح بين 60% و 80% فقط، وهو ما لم يكن مقبولا لإطلاقها رسميا.

ووفقا لبلومبرج، فقد شهد فريق سيري اجتماعا متوترا حديثا، وصف فيه روبي ووكر، المدير الأول في آبل، وضع تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه سيئ.

ومن جانب آخر، لن يكون جياناندريا مسؤولا عن فريق سيري بعد الآن، في حين ستتولى باولا ميد رئاسة قسم فيجن برو، وهي التي أشرفت على هندسة العتاد في النظارة تحت قيادة روكويل.

جدير بالذكر أن شركة آبل، أعلنت سابقا عن خطتها لتأجيل الميزات المحسنة للمساعد الذكي سيري، المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكينه من اتخاذ إجراءات عبر التطبيقات الأخرى حتى العام المقبل.

وكان من المقرر أن تطلق آبل هذه الميزات في ربيع هذا العام، بالإضافة إلى ذلك فقد أجلت عملاقة التقنية الأمريكية تحسينا آخر لـ Siri، من شأنه أن يسمح لها بالاستفادة مما تسميه الشركة “السياق الشخصي”، والذي يمنح المساعد الذكي القدرة على ملء النماذج نيابة عن المستخدمين باستخدام معلوماتهم الشخصية.