أول تلميح من أبل عن iOS 19 .. يشوقنا لما هو قادم

أعلنت أبل رسميًا عن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025، وكشفت معه عن أول تلميح لنظام iOS 19، وهو التحديث الرئيسي الذي سيحمل معه تصميمًا جديدًا كليًا.

وبناءً على المواد الترويجية للمؤتمر، يبدو أن أبل تسعى هذه المرة لإضفاء طابع أكثر حيوية وإثارة على نظامها الجديد.

هل يصبح "المرح" عنوان iOS 19 القادم؟

عادة ما ينظر إلى التكنولوجيا من منظور عملي بحت، حيث يركز المستخدمون والشركات على المواصفات والأداء.

لكن أبل لها تاريخ طويل في إضافة لمسات من المتعة إلى أجهزتها، سواء من خلال الألوان الزاهية، كما رأينا مع جهاز iMac G3 الكلاسيكي الذي أحدث ثورة في سوق الحواسيب الشخصية، أو عبر تفاصيل برمجية مثل الرسوم المتحركة التفاعلية التي تضيف تجربة استخدام أكثر جاذبية.

في عام 2013، أطلقت أبل نظام iOS 7 بتصميمه الجديد كليًا، والذي جعل استخدام الآيفون أكثر متعة مقارنة بالإصدارات السابقة، واليوم، يبدو أن iOS 19 يسير على نفس النهج، وفقًا للمؤشرات الأولية.

لمحات من أبل توحي بتصميم أكثر تفاعلية وحيوية

إحدى أبرز الإشارات على توجه أبل الجديد هو شعار WWDC 2025، الذي يأتي بألوان زاهية ومشرقة، مما يعكس روحًا أكثر حيوية.

لكن اللافت أكثر هو الفيديو الترويجي الذي نشره "جريج جوسوياك"، نائب رئيس التسويق في أبل، على منصة X (تويتر سابقًا)، حيث ظهر شعار المؤتمر وهو ينبض بالحركة ويتوسع وينكمش بسلاسة تعكس إحساسًا بالحيوية والمرح.

هذه اللمسات الإبداعية تذكرنا بالتقارير السابقة التي كشفت عن أسماء الأكواد الداخلية لأنظمة أبل الجديدة، حيث أُطلق على iOS 19 اسم "Luck" (حظ)، بينما جاء اسم macOS 16 بـ"Cheer" (بهجة)، مما يعزز الانطباع بأن أبل تسعى هذه المرة إلى تقديم تجربة أكثر متعة للمستخدمين.

تصميم جديد في انتظار المستخدمين

لا تزال تفاصيل iOS 19 غير واضحة بالكامل، ولكن من الواضح أن أبل تريد أن تجعل تحديثها القادم تجربة أكثر سلاسة وحيوية في عالم يشهد تطورات متسارعة، وفي كثير من الأحيان، أخبارًا غير سعيدة.

مع التعديلات المتوقعة، يبدو أن أبل تريد إعادة تعريف طريقة تفاعلنا مع الآيفون، وجعل كل ضغطة ولمسة أكثر تفاعلية ومتعة.