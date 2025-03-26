قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزين إتاوة.. التحقيق في بلاغ الفنان محمد الشقنقيري ضد 3 أشخاص بأكتوبر
هل ليلة القدر مقصورة على ليلة الـ27 من رمضان؟.. فريق من العلماء يكشف بالدليل
ننشر تفاصيل التعاقد مع المقبولين في وظائف المدارس المصرية الألمانية
بمسقط رأس الأبنودي..محافظ قنا يكرّم 550 من حفظة القرآن الكريم بقرية أبنود|شاهد
ترامب: ندرس المقترحات والشروط الروسية بشأن ضمان الملاحة في البحر الأسود
كيف أعرف أن هذه ليلة القدر في 27 رمضان؟.. بـ9 علامات ودعاء تدركها
حريق مفاجئ في قرية سلنت بالدقهلية.. إصابة فتاتين ونقلهما للمستشفى
الصلح خير.. مرتضي منصور والخطيب حبايب بعد تاريخ طويل من الأزمات والقضايا | القصة الكاملة
مخرج فلسطيني يروي تفاصيل «هجوم بهدف القتـ.ـل» في الضفة الغربية
أفضل أدعية ليلة القدر.. 66 دعاء أوصى بها النبي في 27 رمضان تغير قدرك
لماذا ليلة القدر خير من ألف شهر؟.. ترقبها مغرب اليوم لـ19 سببًا
تنظيم السوق وتسهيل الاستثمار.. «الإسكان» تستهدف تطوير قاعدة بيانات موحدة للعقارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تدخل سباق مراكز البيانات الذكية بعد أزمة Siri

Apple
Apple
احمد الشريف

بعد أن فضّلت أبل (Apple) البقاء على الهامش في سباق بناء مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، يبدو أنها قررت أخيرًا الانضمام إلى اللعبة.

كشف محلل شركة "لوب كابيتال" (Loop Capital) أناندا بارواه، يوم الاثنين، أن أبل بصدد تقديم طلبات لشراء أنظمة Nvidia GB300 NVL72 بقيمة تصل إلى مليار دولار، ما يعادل تقريبًا 250 خادمًا، بسعر يتراوح بين 3.7 و4 ملايين دولار لكل خادم.

تتعاون أبل في هذا المشروع مع شركتي ديل تكنولوجيز (Dell Technologies) وسوبر مايكرو كومبيوتر (Super Micro Computer) لبناء ما يُعرف بـ "عنقود خوادم" (Large Server Cluster)، وهو مجموعة ضخمة من الخوادم تعمل معًا لمعالجة كميات هائلة من البيانات وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

لماذا هذا التحول المفاجئ؟

يعتقد بارواه أن هذا التغيير الاستراتيجي جاء بعد تعثّر أبل في تطوير مساعدها الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "سيري" (Siri)، والذي كان من المفترض أن يتم إطلاقه في وقت مبكر من هذا العام بعد عرضه في مؤتمر المطورين العالمي في يونيو الماضي، إلا أن الشركة اضطرت لتأجيل الإطلاق إلى أجل غير مسمى بسبب صعوبات تقنية، ما دفعها لإعادة ترتيب فريقها التنفيذي لمواكبة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

أداء الأسهم

في سوق الأسهم، ارتفع سهم أبل بنسبة 1.4% ليغلق عند 223.75 دولارًا، بينما تراجع سهم إنفيديا بنسبة 0.6% ليصل إلى 120.69 دولارًا.

 كما انخفضت أسهم ديل بنسبة 1% لتسجّل 98.82 دولارًا، وتراجعت أسهم سوبر مايكرو بنسبة 2.6% لتصل إلى 40.64 دولارًا.

ماذا تعني هذه الخطوة؟

يشير هذا الاستثمار الضخم إلى أن أبل أصبحت جادة في تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن كانت تعتمد سابقًا على تطوير الميزات البرمجية فقط.

 إنشاء مثل هذا "العنقود الخادمي" الضخم يعني أن أبل تستعد لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدّمة، على غرار ما تفعله شركات مثل مايكروسوفت وجوجل، لتقديم تجارب أكثر ذكاءً على أجهزتها مستقبلاً.

من الواضح أن أبل لا تريد أن تتخلف عن الركب في هذا المجال، وهي الآن تستثمر بقوة لضمان مكانها في الصدارة.

Apple الذكاء الاصطناعي Siri

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة الطوابع الضريبية

الكارت الموحد

شوف إنت منهم ولا لأ.. من هم الحاصلون على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

كريم حسن شحاتة

هل ينضم زيزو إلى الأهلي؟.. كريم حسن شحاتة يحسم الجدل

الأرصاد الجوية

بشرى للمواطنين.. الطقس أول أيام العيد وموعد انتهاء الموجة الحارة

عدد أيام أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أربعة ولَّا خمسة .. عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

النادي الأهلي

الأهلي لـ صدى البلد: كل الخيارات مفتوحة في أزمة القمة

انستاباي

انستاباي .. هتدفع كام على التحويل بعد فرض رسوم على التطبيق ؟

محمود الخطيب

أول تحرك للخطيب بعد الصلح مع مرتضى منصور

ترشيحاتنا

تكريم رئيس اتحاد سيراليون

اتحاد الكرة يكرّم رئيس اتحاد سيراليون بعد فوز الفراعنة في تصفيات المونديال

امام عاشور

أحمد بلال: تصريحات حسام حسن عن إمام عاشور غريبة

الخطيب

تعليق مثير من فتحي سند على صلح الخطيب ومرتضى منصور

بالصور

قبل العيد .. وصفة مذهلة لتنظيف السجاد بدون استخدام المياه

طريقة تنظيف السجاد الجاف
طريقة تنظيف السجاد الجاف
طريقة تنظيف السجاد الجاف

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق.. ما الأكثر فائدة؟

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق
الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق
الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق

5 مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى من الحصوات والسموم.. ونصائح لتجنب تكونها

مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى
مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى
مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى

أفلام موسم عيد الفطر.. إبراهيم السمان يروج لأحدث أفلامه فار ب٧ ترواح

إبراهيم السمان
إبراهيم السمان
إبراهيم السمان

فيديو

تصريحات آية سماحة

تعرضت للتحرش واشتغلت في السياحة وبعت هدومي.. آية سماحة تحكي أصعب محطات حياتها

طفل

الداخلية تكشف حقيقة اختطا.ف الأطفال وتجارة الأعضاء بالمنيا

متهم

القبض على شخص صدم فتاة بسيارته بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد