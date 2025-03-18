قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تجب زكاة الفطر على الفقير غير المستطيع؟.. أمين الفتوى يجيب
بقوة 536 حصانا .. الكشف عن أقوى سيارة رينو صاحبة الرقم 5
جيش الاحتلال: عملياتنا العسكرية في قطاع غزة ستستمر ما دام ذلك ضروريًا
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025
دبابات إسرائيلية تقصف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة
توتر في إسرائيل.. خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الشاباك بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء توضح
مصادر فلسطينية: مقتل ابو عمر الحتة في غارة اسرائيلية على قطاع غزة
هشام يكن: حسام حسن قادر أن يكون خليفة محمود الجوهري
وسائل إعلام فلسطينية: مقتل محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية لحماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد 6 سنوات من فشل شاحن AirPower.. أبل تجد البديل المثالي

AirPower
AirPower
احمد الشريف

في التاسع من يناير 2007، وقف ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" حينها، متألقًا في الأضواء بعد كشفه عن أول "آيفون" خلال مؤتمر Macworld 2007.

أدرك الجميع حينها أن "أبل" في طريقها لتغيير مفهوم التواصل، كما فعلت من قبل مع الموسيقى عبر جهاز "آيبود".

منتجات ثورية 

لكن لم تكن كل ابتكارات "أبل" ناجحة، فقبل "الآيفون"، قدمت الشركة جهاز "نيوتن PDA" الذي كان يحول الكتابة اليدوية إلى نصوص رقمية، لكنه فشل جزئيًا لاعتماده على قلم إلكتروني.

 وبعد رحيل جوبز في 2011، استمرت الشركة في تقديم منتجات ثورية مثل "الآيباد" و"ساعة أبل" و"أيربودز"، لكن كان هناك أيضًا إخفاقات مثل "هوم بود" وشاحن "AirPower".

AirPower 

الشاحن اللاسلكي AirPower كان من المفترض أن يسمح بشحن "الآيفون" و"ساعة أبل" وعلبة "أيربودز" في آنٍ واحد، لكنه عانى من مشكلة ارتفاع الحرارة بسبب تقارب لفائف الشحن الـ 14 من بعضها، إلى جانب التكلفة المرتفعة للتصنيع، ففي 29 مارس 2019، أعلنت "أبل" رسميًا إلغاء المشروع.

الآن، وبعد ست سنوات من هذا الإخفاق، ظهر منتج جديد حصري في متاجر "أبل" يُدعى "Zens Quattro Wireless Charger Pro 4"، وهو شاحن لاسلكي قادر على شحن أربعة أجهزة في الوقت نفسه. 

سعر AirPower

يدعم هذا الشاحن تقنية "MagSafe" ومعتمد من Qi2، ما يضمن شحنًا سريعًا بقوة 15 واط.

بسعر 149.95 دولارًا، يعتبر الشاحن الجديد بديلًا مثاليًا لـ AirPower، حيث يمكنه شحن ثلاثة أجهزة "آيفون" وعلبة "أيربودز" معًا، أو شحن جهازين من "الآيفون" وعلبتي "أيربودز" في آن واحد.

أبل آيفون AirPower

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة غدا بدون جماهير.. وإيقاف نجمي الفريقين

موعد عيد الفطر 2025

الإجازة 5 أيام .. موعد عيد الفطر 2025 رسميا

ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية: من حقنا البت في شكوى الأهلي

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

الاهلي والزمالك

الأهلي والزمالك .. حقيقة إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

فين القطايف؟.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والفنان سامح حسين | فيديو

موعد صلاة الجناة ومكان دفن الشيخ أبو إسحاق الحويني

موعد صلاة الجنازة ومكان دفن الشيخ أبو إسحاق الحويني

ترشيحاتنا

مصطفى لعبة

هو فيه كدة.. إعلامي يعترض على اكتفاء اتحاد الكرة بتغريم لاعب الزمالك

حفل ختام دورة النقابة العامة للبنوك والتأمينات

نجوم الكرة يشاركون فى ختام دورة النقابة العامة للبنوك والتأمينات

النادي الأهلي

ياسر إدريس: من حق اللجنة الأولمبية مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من الأندية

بالصور

المضمضة بالزيت.. علاج سحري لرائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان

رائحة الفم
رائحة الفم
رائحة الفم

ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أفكار هدايا عيد الأم 2025.. عملية وتجميلية ودينية

هدايا عيد الام
هدايا عيد الام
هدايا عيد الام

طريقة تحضير بط دمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل

طريقة تحضير البط الدمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل
طريقة تحضير البط الدمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل
طريقة تحضير البط الدمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل

فيديو

مديرية أمن القاهرة

أمن القاهرة يوضح حقيقة فيديو الاعتد.اء على شاب بحلوان

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف عن أبرز نجوم دراما رمضان 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد