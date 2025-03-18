بعد 6 سنوات من فشل شاحن AirPower.. أبل تجد البديل المثالي

في التاسع من يناير 2007، وقف ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" حينها، متألقًا في الأضواء بعد كشفه عن أول "آيفون" خلال مؤتمر Macworld 2007.

أدرك الجميع حينها أن "أبل" في طريقها لتغيير مفهوم التواصل، كما فعلت من قبل مع الموسيقى عبر جهاز "آيبود".

منتجات ثورية

لكن لم تكن كل ابتكارات "أبل" ناجحة، فقبل "الآيفون"، قدمت الشركة جهاز "نيوتن PDA" الذي كان يحول الكتابة اليدوية إلى نصوص رقمية، لكنه فشل جزئيًا لاعتماده على قلم إلكتروني.

وبعد رحيل جوبز في 2011، استمرت الشركة في تقديم منتجات ثورية مثل "الآيباد" و"ساعة أبل" و"أيربودز"، لكن كان هناك أيضًا إخفاقات مثل "هوم بود" وشاحن "AirPower".

AirPower

الشاحن اللاسلكي AirPower كان من المفترض أن يسمح بشحن "الآيفون" و"ساعة أبل" وعلبة "أيربودز" في آنٍ واحد، لكنه عانى من مشكلة ارتفاع الحرارة بسبب تقارب لفائف الشحن الـ 14 من بعضها، إلى جانب التكلفة المرتفعة للتصنيع، ففي 29 مارس 2019، أعلنت "أبل" رسميًا إلغاء المشروع.

الآن، وبعد ست سنوات من هذا الإخفاق، ظهر منتج جديد حصري في متاجر "أبل" يُدعى "Zens Quattro Wireless Charger Pro 4"، وهو شاحن لاسلكي قادر على شحن أربعة أجهزة في الوقت نفسه.

سعر AirPower

يدعم هذا الشاحن تقنية "MagSafe" ومعتمد من Qi2، ما يضمن شحنًا سريعًا بقوة 15 واط.

بسعر 149.95 دولارًا، يعتبر الشاحن الجديد بديلًا مثاليًا لـ AirPower، حيث يمكنه شحن ثلاثة أجهزة "آيفون" وعلبة "أيربودز" معًا، أو شحن جهازين من "الآيفون" وعلبتي "أيربودز" في آن واحد.