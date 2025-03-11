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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل تفعلها أبل.. AirPods بكاميرات.. حلم أم واقع قريب؟

AirPods
AirPods
احمد الشريف

تعمل شركة Apple على تطوير إصدار مبتكر من سماعات AirPods مزودة بكاميرات مدمجة، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتوسيع إمكانيات التكامل مع تقنيات الواقع المعزز.

حاليًا، تعمل Apple على إنشاء نموذج أولي لهذه السماعات، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها بحلول عام 2027، بالتزامن مع إصدار AirPods Pro 4.

 الميزة الأبرز

تعد الميزة الأبرز في هذه السماعات هي "الذكاء البصري"، الذي سيتيح للمستخدمين التعرف على محيطهم والتفاعل معه بطرق جديدة ومبتكرة.

كما سيتمكن المستخدمون من إضافة أحداث إلى تقاويمهم أو الحصول على معلومات فورية عن الأشياء المحيطة بهم من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو خدمات Google.

وسيمنح هذا التكامل المستخدمين إمكانية الاستفسار من Siri عن محيطهم دون الحاجة إلى إخراج هواتفهم من جيوبهم.

مميزات إضافية

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الكاميرات المدمجة في تحسين تجربة الصوت المكاني عند استخدام سماعات AirPods مع جهاز Vision Pro من Apple.

فعلى سبيل المثال، عند مشاهدة مقطع فيديو باستخدام Vision Pro أثناء ارتداء السماعات الجديدة، سيتم ضبط اتجاه الصوت ديناميكيًا مع حركة رأس المستخدم، ما يعزز تجربة الحوسبة المكانية.

إنتاج ضخم

ومن المتوقع أن تبدأ Apple الإنتاج الضخم لهذه السماعات بحلول عام 2026، مع تعاونها مع شركة Foxconn كمورد رئيسي لوحدات الكاميرا.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الكاميرات ستتوفر حصريًا في إصدارات AirPods Pro أم ستشمل الإصدارات العادية أيضًا.

تعكس هذه الخطوة التزام Apple بتطوير تقنيات جديدة لتحسين تجربة المستخدم ودفع حدود الابتكار في مجال الأجهزة القابلة للارتداء.

Apple AirPods AirPods Pro 4

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