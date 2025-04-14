عصام عمر يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

في إنجاز جديد للسينما العربية، فاز النجم عصام عمر بجائزة أفضل ممثل ضمن فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن دوره المميز في فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم يوم الإثنين 14 أبريل 2025.





وعبّر عصام عن امتنانه وسعادته بهذا التكريم، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة للمنشور الرسمي من صفحة المهرجان، وعلق بكلمات بسيطة حملت الكثير من المشاعر قائلاً: “الحمد لله”، لتنهال عليه التهاني من جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

في ختام مهرجان هوليود للفيلم العربي فاز عصام عمر بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور اللي كان مترشح ضمن أفضل ٦ أفلام عربية. Posted by what women want... magazine on Monday, April 14, 2025





قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو



يُجسّد عصام عمر في الفيلم شخصية “حسن”، الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه في مواجهة مع ماضيه أثناء رحلة محفوفة بالمخاطر للبحث عن كلبه وصديقه الوحيد “رامبو”، بعد أن يتورط في حادث يجعله مطاردًا من قبل جيرانه وأهالي الحي. الفيلم يحمل طابعًا دراميًا إنسانيًا، ويغوص بعمق في مفاهيم الوحدة، الصداقة، والمغفرة.





الفيلم من تأليف مشترك بين المخرج خالد منصور والكاتب محمد الحسيني، ويُعد أول تجربة روائية طويلة لخالد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء (عضو فرقة شارموفرز في أول تجربة تمثيلية له)، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.



جوائز

لم يمر الفيلم مرور الكرام، حيث حصل على عدة منح إنتاجية مهمة، منها منحة صندوق البحر الأحمر السينمائي، ومنحة من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، إضافةً إلى دعم من المنظمة الدولية الفرانكفونية، كما فاز بجائزة خدمات الهوية البصرية وخدمات DCP خلال فعاليات أيام عمّان لصناعة السينما.



سيكو سيكو

بالتوازي مع هذا النجاح الدولي، يواصل عصام التألق محليًا من خلال فيلمه الجديد “سيكو سيكو”، والذي يحقق إيرادات قوية منذ انطلاقه في موسم عيد الفطر السينمائي، الفيلم من بطولة طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، وغيرهم، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وإنتاج شركة Film Square.







