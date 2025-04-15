مجرد اجتهادات.. الأهلي يكشف حقيقة الخلافات بين كولر وشوقي

أكد محمد ثابت، المتحدث الرسمي باسم فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بشأن وجود خلافات بين المدير الفني مارسيل كولر ومدير الكرة محمد شوقي لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن العلاقة بين الطرفين تسير بشكل طبيعي وتحت إطار من الاحترام والتعاون المتبادل.

وأوضح ثابت، خلال تصريحات أدلى بها لقناة النادي الأهلي، أن بعض الصحفيين يجتهدون في نشر أخبار بدعوى امتلاكهم معلومات مؤكدة، إلا أنه دعا أي شخص يزعم امتلاك مصدر موثوق لمثل هذه الأخبار أن يخرج ويعلنه على الملأ، بدلًا من الاعتماد على التخمينات أو نشر الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الفريق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجهاز الفني والإداري يعمل بتناغم تام، وأن أي حديث عن وجود توتر أو خلافات داخل منظومة الكرة بالنادي لا يتعدى كونه مجرد اجتهادات إعلامية لا تستند إلى الواقع.

وفي سياق آخر، تطرق ثابت للحديث عن الحالة الطبية لبعض لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أن الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس سيخضعان غدًا لفحوصات بأشعة الرنين المغناطيسي من أجل تحديد حجم إصابتيهما بدقة ومدة غيابهما المتوقعة عن الملاعب.

كما طمأن جماهير الفريق بشأن حالة اللاعب أحمد نبيل “كوكا”، مؤكدًا أنه لا يعاني من أي إصابة وأنه جاهز للمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، حيث أثبتت الفحوصات الطبية سلامته بنسبة 100%.

واختتم ثابت تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يضع استقراره الفني والإداري ضمن أولوياته، ويعمل على تفنيد أي شائعات تهدف إلى زعزعة الأجواء داخل الفريق



