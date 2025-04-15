زد يفاوض أحمد سامي لخلافة حمادة صدقي

كشف مصدر مقرب من المدرب أحمد سامي عن دخول نادي زد في مفاوضات جادة مع المدرب أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدير الفني السابق حمادة صدقي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة نادي زد تواصلت بالفعل مع أحمد سامي، وعرضت عليه تولي منصب المدير الفني في المرحلة المقبلة.

وأكد المصدر أن سامي يدرس العرض المقدم من نادي زد بعناية، خاصة في ظل وجود عروض أخرى على طاولته، أبرزها عرض من أحد الأندية الكبرى في الدوري الليبي، بالإضافة إلى عرضين محليين من أندية تنشط في الدوري المصري الممتاز.

وأشار إلى أن أحد هذه العروض المحلية مقدم من نادٍ جماهيري له قاعدة كبيرة من المشجعين، بينما العرض الآخر جاء من نادٍ تابع لإحدى الشركات، وهو نادي زد.

وكان برنامج “ستاد المحور” قد انفرد في وقت سابق بالكشف عن العرض الليبي، والذي وصفه بالمغري، نظرًا لقوة النادي المتقدم بالعرض ومكانته في الدوري الليبي، مما يجعل اتخاذ القرار أكثر صعوبة بالنسبة للمدرب أحمد سامي، الذي يطمح في خوض تجربة جديدة تليق بطموحاته الفنية.

ويُذكر أن أحمد سامي يمتلك سيرة ذاتية جيدة في الدوري المصري، حيث سبق له تدريب عدد من الفرق أبرزها سموحة وسيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة، ونجح في ترك بصمة واضحة من خلال تطوير أداء الفرق التي قادها وتحقيق نتائج إيجابية.

ومع استمرار المفاوضات، ينتظر أن يحسم أحمد سامي موقفه النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة نادي زد في الإسراع بتعيين مدير فني جديد استعدادًا للمرحلة القادمة من الدوري



