مستقبل وطن: جولة الرئيس السيسي بالخليج تؤكد مكانة مصر كمحور للاستقرار العربي

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من قطر والكويت تمثل محطة جديدة في مسار العلاقات المصرية الخليجية، وتحمل أبعادًا استراتيجية مهمة، سواء على صعيد تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية، أو في تأكيد مكانة مصر كركيزة أساسية ضمن منظومة الأمن العربي والإقليمي.

وقال الحبال، في تصريحات صحفية اليوم، إن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تشهد فيه الساحة الدولية تطورات متسارعة تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المنطقة، ما يستدعي قدرًا أكبر من التنسيق والتكامل بين الدول الشقيقة للحفاظ على الاستقرار وصون مقدرات الشعوب العربية.

وأضاف أن جولة الرئيس السيسي تنطلق من رؤية أوسع لتعزيز العمل العربي المشترك، وتأكيد وحدة الصف في مواجهة التحديات، سواء المرتبطة بالأمن الإقليمي، أو تغيرات المناخ، أو الأزمات الاقتصادية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار الحبال إلى أن الحوار المباشر بين الرئيس السيسي وقادة دول الخليج يعكس حرصًا مشتركًا على تعميق الفهم المتبادل وتوحيد الرؤى تجاه الملفات الحيوية، مشددًا على أن هذه الجولة تحمل أيضًا رسائل طمأنة للداخل المصري بشأن قوة وتميز علاقات الدولة الخارجية.

وأوضح أن مصر تتحرك بثقة في محيطها العربي والدولي، وتتمتع بقيادة حريصة على بناء الجسور وتعزيز التفاهم، لا سيما في مرحلة تتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة وتغليب المصالح المشتركة على أية خلافات.

واختتم الحبال تصريحه بالتأكيد على أن جولة الرئيس السيسي تؤكد استمرارية نهج السياسة الخارجية المصرية، القائم على التوازن والمرونة والثوابت القومية، والهادف إلى حماية الأمن القومي وتعزيز مكانة مصر كفاعل محوري في الإقليم، من خلال شراكات فعالة مع الأشقاء العرب، وانفتاح على العالم.