موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يسافر فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة استعدادًا لملاقاة فريق صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) موعد المباراة في الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في مدينة بريتوريا، بينما تُقام مباراة الإياب على استاد القاهرة في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف مهمة إدارة لقاء الذهاب بين الأهلي وصن داونز إلى الحكم الصومالي عمر قرطان، ويعاونه في التحكيم كل من جيلبرت شيريوت من كينيا مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، بينما سيكون بيتر كامامو حكمًا رابعًا. أما في تقنية حكم الفيديو (VAR)، فقد تم تعيين الغابوني بير أتشو، بمساعدة الغاني دانيال لاريا.

أما مباراة الإياب، فقد أسند الكاف إدارة اللقاء للحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا، ويعاون بيدا كل من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي كحكمين مساعدين، بالإضافة إلى الرواندي صامويل أويكوندا حكمًا رابعًا. كما تم تعيين الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية الفار، بمساعدة الرواندية ساليما موكانسانجا.

ويتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمته في لقاء الإياب على أرضه، في سعيه لحصد اللقب الأفريقي



