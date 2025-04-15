وليد سليمان يكشف كواليس اجتماع مسئولي الأهلي مع كولر

كشف وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن كواليس اجتماع مسؤولي القلعة الحمراء مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أنباء إقالته من منصبه

وقال وليد سلمان، خلال حواره مع برنامج "الكورة مع فايق"، "كان هناك اجتماع لمسؤولي الأهلي مع كولر، اليوم الإثنين، لإعطاءه الثقة قبل مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "مسؤولو الأهلي يشعرون أن الأجواء ليست أفضل شيء بعدما طالبت الجماهير بإقالته، لذلك قرروا الاجتماع مع المدير الفني السويسري من أجل إعطاءه الثقة والتأكيد على أنه مستمر في منصبه خاصة ان سياسة الأهلي هي الانتظار لنهاية الموسم، وعدم الحساب بالقطعة".

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.