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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان جريء.. أحدث ظهور لنانسي صلاح

نانسي صلاح
نانسي صلاح
يارا أمين

شاركت الفنانة نانسي صلاح جمهورها بصورة بسيطة من خلال ستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

وكانت نانسي ترتدي فستانا أنيقا، واعتمدت الشعر الطويل بتسريحة الذيل حصان، مما نال إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية وضعت نانسي ألوان هادئة في مكياجها ولم تبالغ في وضع الاكسسوارات.

أحدث أعمال نانسي صلاح

ويذكر أن آخر أعمال نانسي صلاح، فيلم «جبل الحريم» من بطولة الفنانة سوسن بدر، وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة

نانسي صلاح انستجرام فستان مكياج فيلم «جبل الحريم» سوسن بدر

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