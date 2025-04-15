قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لافروف: نخب أمريكية تعرقل جهود ترامب لتطبيع العلاقات مع روسيا
سفارة الصين بالأرجنتين ترد على اتهامات أمريكية: ننصح واشنطن بتعديل عقليتها
اليوم بدء صرف تكافل وكرامة عن شهر أبريل بالزيادة الجديدة
مغالق الخشب بقت فحم.. حـريق هائل في عزبة الورد بالشرابية|فيديو
وليد سليمان يكشف كواليس اجتماع مسئولي الأهلي مع كولر
مبعوث ترامب: التحقق من تخصيب اليورانيوم والتسلح النووي محور المباحثات مع إيران
عصفوران في الجنة.. معاذ وأحمد يفارقان الحياة إثر حريق ورشة تصنيع مراتب بالمحلة
كوريا الجنوبية تضخ 4.9 مليار دولار إضافية لحماية صناعة أشباه الموصلات من رسوم ترامب
دعاء جميل في جوف الليل.. مكتوب وقصير
اليوم.. نظر استئناف متهم في قضية أحداث كنيسة كفر حكيم
بين الالتزام وخرق ضوابط اللجنة المشرفة.. انتشار الدعاية الانتخابية في نقابة الصحفيين
البيت الأبيض يعلن تجميد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد بعد تحديها لقرارات ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على البحر.. أحدث ظهور للقاء سويدان بإطلالة شبابية

لقاء سويدان
لقاء سويدان
يارا أمين

شاركت الفنانة لقاء سويدان صورا جديدة لها مع متابعيها على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت لقاء بإطلالة جديدة من أمام البحر وظهرت مرتدية توب باللون الأبيض ونظارة شمسية.

ومن الناحية الجمالية فلم تبالغ لقاء بوضع المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وفيما يخص تصريحاتها إنها لا تعرف سبب طلاقهما وأنا فوجئت من هذا القرار المفاجئ الذي اتخذه حسين فهمي، رد عليها حسين فهمي وقال في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور: "أنا كمان متفاجئ، ومش فاكر قعدنا كم سنة متزوجين، ولا أتذكر سبب الطلاق، وغالبا كنت عارف وقتها، لكن دلوقتي أنا مش فاكر".

مش بروح بمزاجى

وتابع الفنان ممازحا بخصوص كثرة الدعاوى القضائية في حياته الشخصية: "أنا مش بروح المحكمة بمزاجي، ولكن أنا على طول من الاستديو للمحكمة إلى البيت، وهكذا"، مؤكدًا، أن الفنانة لقاء سويدان حصلت على كامل حقوقها في المحكمة.

لقاء سويدان إنستجرام البحر الأبيض المكياج حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة صاحبة الفيديوهات

أبويا مستشار في أمن دولة| القصة الكاملة لصاحبة فيديوهات الإهانة في أكتوبر

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

محمد شريف

الصفقة تمت.. محمد شريف لاعب الأهلي السابق في الزمالك

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 الابتدائي.. قرار نهائي من التعليم

صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟

صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟

اجازات ابريل ومايو

بقرار رئيس الوزراء.. 17 يومًا إجازة رسمية خلال شهري أبريل ومايو 2025

ترشيحاتنا

محمد رمضان

ضيعت هيبة مصر.. تعليق حسين حجاج على إطلالة محمد رمضان

لقاء سويدان

على البحر.. أحدث ظهور للقاء سويدان بإطلالة شبابية

رنا سماحة

بعد حكم محكمة الأسرة.. رنا سماحة تعود إلى منزلها بصورة مع ابنها

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. رجوة الحسين بإطلالة ملائكية..طعام مغري يسبب السرطان.. وطريقة عمل مكرونة وايت صوص

نشرة المرأة والمنواعات
نشرة المرأة والمنواعات
نشرة المرأة والمنواعات

دراسة صادمة: عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق
دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق
دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

طريقة عمل لانشون الفراخ بالعدس

لانشون العدس
لانشون العدس
لانشون العدس

الوصفة السحرية لذهن حاد لا يشيخ ..أسرار بسيطة لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة

وصفة سحرية لذهن حاد
وصفة سحرية لذهن حاد
وصفة سحرية لذهن حاد

فيديو

سيدة واقعة مخبز أكتوبر

بتهدد وتصور العمال.. القبض على سيدة تدعي أنها بنت مستشار في أكتوبر

حسن يوسف

في عيد ميلاده.. حكاية حسن يوسف من نجومية السينما لحب عمره شمس البارودي

جمال سليمان

جمال سليمان: أرى محمد ثروت في دور بمسلسل مخابراتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد