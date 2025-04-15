على البحر.. أحدث ظهور للقاء سويدان بإطلالة شبابية

شاركت الفنانة لقاء سويدان صورا جديدة لها مع متابعيها على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت لقاء بإطلالة جديدة من أمام البحر وظهرت مرتدية توب باللون الأبيض ونظارة شمسية.

ومن الناحية الجمالية فلم تبالغ لقاء بوضع المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وفيما يخص تصريحاتها إنها لا تعرف سبب طلاقهما وأنا فوجئت من هذا القرار المفاجئ الذي اتخذه حسين فهمي، رد عليها حسين فهمي وقال في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور: "أنا كمان متفاجئ، ومش فاكر قعدنا كم سنة متزوجين، ولا أتذكر سبب الطلاق، وغالبا كنت عارف وقتها، لكن دلوقتي أنا مش فاكر".

مش بروح بمزاجى

وتابع الفنان ممازحا بخصوص كثرة الدعاوى القضائية في حياته الشخصية: "أنا مش بروح المحكمة بمزاجي، ولكن أنا على طول من الاستديو للمحكمة إلى البيت، وهكذا"، مؤكدًا، أن الفنانة لقاء سويدان حصلت على كامل حقوقها في المحكمة.