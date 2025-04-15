أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي:

شراء: 50.93 جنيه

بيع: 51.06 جنيه



اليورو الأوروبي:

شراء: 57.98 جنيه

بيع: 58.15 جنيه



الجنيه الإسترليني:

شراء: 67.08 جنيه

بيع: 67.28 جنيه

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 15-4-2025



الفرنك السويسري:

شراء: 61.98 جنيه

بيع: 62.13 جنيه



100 ين ياباني:

شراء: 35.54 جنيه

بيع: 35.65 جنيه

أسعار العملات العربية:

الريال السعودي:

شراء: 13.56 جنيه

بيع: 13.60 جنيه



الدرهم الإماراتي:

شراء: 13.86 جنيه

بيع: 13.90 جنيه



الدينار الكويتي:

شراء: 166.00 جنيه

بيع: 166.53 جنيه



الدينار البحريني:

شراء: 134.80 جنيه

بيع: 135.20 جنيه



الريال العُماني:

شراء: 132.40 جنيه

بيع: 132.75 جنيه

تأتي هذه الأسعار في ظل استقرار ملحوظ في سوق الصرف المصري، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمواطنين لتحركات العملات في ظل تطورات الاقتصاد العالمي.