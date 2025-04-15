رئيس الشاباك يفتح تحقيقا حول تسريب معلومات سرية |تفاصيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام إسرائيلي بأن رئيس الشاباك يفتح تحقيقا حول تسريب معلومات سرية بشأن إصداره أمرا بإجراء تحقيق في سيطرة التيار التابع لبن جفير على جهاز الشرطة.

قرار إقالة رئيس الشاباك

وكان ركز الإعلام الإسرائيلي على الهجوم المتواصل من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على كل معارضي قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار، ووصف محللون ما يجري بأنه محاولة لترهيب الجميع.

وشهدت إسرائيل منعطفا سياسيا جديدا، حين أصدرت المحكمة العليا قرارا بتجميد إقالة رئيس الشاباك ومنعت تعيين بديل له مؤقتا.