برشلونة ضيفا ثقيلا على دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يحلّ برشلونة ضيفًا ثقيلًا على بوروسيا دورتموند، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء بأفضلية كبيرة، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه برباعية نظيفة على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ليضع قدمًا في نصف النهائي.

وكان برشلونة قد تأهل إلى هذا الدور بعد تجاوزه بنفيكا البرتغالي، بينما تأهل دورتموند بعد عبور عقبة ليل الفرنسي في مواجهة صعبة.

وشهدت قائمة برشلونة للمباراة المرتقبة عودة الإسباني داني أولمو بعد تعافيه من الإصابة وحصوله على التصريح الطبي، في حين يغيب كل من مارك بيرنال، مارك كاسادو، أليكس بالدي، وأندريه تير شتيجن بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

كوبارسي، أراوخو، مارتينيز، جافي، فيران توريس، بيدري، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينيا، إيناكي بينيا، بابلو توري، كريستنسن، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، لامين يامال، أولمو، فرينكي دي يونج، كوندي، إريك جارسيا، تشيزني، كوشين، هيكتور فورت، وجيرارد مارتن.

ومن المقرر، أن يلتقي المتأهل من مواجهة برشلونة وبوروسيا دورتموند، في نصف النهائي الفائز من مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان.