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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد جمعية كفالة اليتيم لتنمية المجتمع بالبلايزة بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد جمعية كفالة اليتيم
محافظ أسيوط يتفقد جمعية كفالة اليتيم
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جمعية كفالة اليتيم لتنمية المجتمع بالبلايزة بمركز أبوتيج للاطمئنان على الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة والتي تقدم خدمات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز خطط التنمية المستدامة الشاملة والمتكاملة بالصعيد وتحسين جودة الخدمات المحلية.

رافقه خلال الجولة المهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط والمهندس أبوالعيون عرفات مدير عام الري بأسيوط، ويوسف عبدالغني مدير إدارة التضامن الاجتماعي بأبوتيج، وحمدي خراشي رئيس الوحدة المحلية لقرية الزرابي بأبوتيج، ومحمد أحمد سيد مدير الجمعية.

 الالتزام بمعايير السلامة والصحة

بدأ المحافظ جولته بتفقد محيط الجمعية كما تابع العمل بحضانة الأطفال التابعة للجمعية موجهاً بتوسعتها وتطويرها ورفع كفاءتها وتحسين التهوية بها بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي على أن يتم الالتزام بمعايير السلامة والصحة وتطبيق الاشتراطات المقررة في هذا الشأن فضلاً عن توزيع المساعدات الموجودة بمخزن الجمعية وفقاً للأسماء المدرجة بكشوف المستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً، كما وجه بفحص ومراجعة أوراق الجمعية ومتابعة أنشطتها على أرض الواقع ومدى فعالية الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المؤسسات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لتقديم خدمات للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية منهم وتوفير حياة كريمة لهم نظراً للدور الهام المنوط بها تنفيذه وهو ما يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة الشاملة والمتكاملة بالصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى أهمية تنفيذ فاعليات وأنشطة يستفيد منها المواطن بالقرية وفقاً للإمكانات المتاحة فضلاً عن تشجيع الشباب والفتيات على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل وهو ما يساهم في خلق فرص عمل محلية ومستدامة وتساهم في تخفيف العبء عن الأسر بالإضافة إلى العمل على رفع الوعي لدى المواطنين بمختلف فئاتهم بالقضايا المجتمعية الهامة.

أسيوط محافظ أسيوط جمعية كفالة اليتيم مركز أبوتيج

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