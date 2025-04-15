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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطالبة ثريا أشرف تكشف تفاصيل حديثها مع رئيس الوزراء وحصولها على اللاب توب

رئيس الوزراء والطالبة ثريا أشرف
رئيس الوزراء والطالبة ثريا أشرف
إسراء صبري

قالت الطالبة ثريا أشرف، طالبة بمدرسة النور للمكفوفين بأسيوط، إن رئيس الوزراء سلمها اللاب توب الخاص بالمكفوفين، وذلك بعد زيارته للمدرسة الخاصة بها.

وأضافت ثريا أشرف، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن رئيس الوزراء تحدث معها خلال زيارته للمدرسة، وشجعها على تحقيق أحلامها والتمسك بها، مشيرة إلى أنها طلبت من رئيس الوزراء لاب توب لمساعدتها وفي خلال 48 ساعة اللاب توب وصل لها.

ولفتت إلى أنها تقوم بتصميم المشغولات اليدوية بالكروشية والخرز، متابعة: تعلمت تصميم تلك المشغولات منذ المرحلة الإعدادية.

وشددت على أنها مهتمة بالبرمجة منذ فترة وكانت تشارك في العديد من المسابقات، ولكنها لم تكن تمتلك اللاب توب الخاص بالمكفوفين، ولذلك طلبته من رئيس الوزراء.

الطالبة ثريا أشرف رئيس الوزراء أسيوط المكفوفين

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