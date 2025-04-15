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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطاقة الدولية تتوقع خفض حجم نمو إنتاج النفط خلال 2025

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل


أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن روسيا خفضت إنتاج النفط في مارس الماضي بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا إلى 9.07 مليون برميل يوميًا. 

وقالت الوكالة الدولية، في بيان لها، إن صادرات روسيا من النفط في مارس تعادل مثيلتها في فبراير، ولكن عوائدها ارتفعت بمبلغ 700 مليون دولار.

وبينت أن الدول الأطراف باتفاق "أوبك+" زادت إنتاج النفط في مارس بمقدار 50 ألف برميل يوميًا لتتجاوز الحصص المقررة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.

كما خفضت الوكالة توقعاتها لحجم نمو الطلب على النفط خلال 2025 إلى 730 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 103.5 مليون برميل يوميًا.

كما توقعت الوكالة خفض حجم نمو إنتاج النفط خلال 2025 إلى 1.24 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.25 مليون برميل يوميًا. 

روسيا إنتاج النفط الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوبك صادرات روسيا النفطية برميل النفط

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