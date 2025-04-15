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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 35 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في منفلوط والبداري بأسيوط

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 35 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي منفلوط والبداري ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 للازالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

إزالة 35 حالة تعد

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 35 حالة تعدي بمساحة 2997 متر مربع حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز من إزالة 8 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي.

 بينما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز من إزالة 27 جالة تعدي منهم 7 حالات تعدي بالمباني على أملاك الري و20 حجالة تعدي على أملاك الإصلاح الزراعي (طلبات تقنين غير جادة) موضحًا أن هذه الحملات تمت في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية والإزالات وأملاك الدولة والري والإدارات الزراعية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية للمركزين.

 إزالة كافة أشكال التعديات

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، منوهاً إلى أن الموجة 25 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وتنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الماضي، وجاري تنفيذ بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 أبريل الجاري إلى 25 إبريل 2025.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو أرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

أسيوط محافظ أسيوط إزالة 35 حالة تعدي أراضي زراعية الموجة الـ 25 للازالات المرحلة الثالثة استرداد أراضي الدولة

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