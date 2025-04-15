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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية : بدء موسم توريد القمح لهذا العام

بدأ موسم توريد القمح
بدأ موسم توريد القمح

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء موسم حصاد وتوريد القمح لعام 2025 بنطاق المحافظة والجاهزية الكاملة لكافة مواقع الاستلام لاستقبال المحصول من المزارعين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان سرعة ودقة عمليات التوريد ، مشدداً بضرورة مراعاة كافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول وتحقيق المستهدف.


وأوضح محافظ المنوفية أنه تم الإنتهاء من تجهيز 13 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 135 ألف طن تنوعت ما بين (8) مراكز تجميع تابعة للبنك الزراعي المصري و(5) مواقع تخزين وتجميع لشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا وجنوب القاهرة والقابضة للصوامع والتخزين بنطاق المحافظة.

واشار إلى تشكيل لجان ميدانية لمتابعة إحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح وحملات توعية للمزارعين لتشجيعهم وتحفيزهم على التوريد على مستوى المحافظة .
هذا وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح وتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات التوريد ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد، ومناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة .

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