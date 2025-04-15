غاز مصر لأهالي قويسنا : لا تنزعجوا من الرائحة المنتشرة بالمدينة

أعلنت شركة غاز مصر ، أنها سوف تقوم بإضافة مادة الرائحة للخزان الخاص بمحطة تخفيض الضغط بمدينة قويسنا في محافظة المنوفية.

وتشمل المناطق مدينة ( قويسنا ) اليوم الثلاثاء من الساعة ١١ مساء وحتى ٦ صباحاً ولحين انتهاء الاعمال .

وناشدت الشركة عملائها بالمنطقة سالفة الذكر والمناطق المجاورة، عدم الإنزعاج في حالة إنتشار الرائحة.

وتؤكد الشركة الإلتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وبناء عليه فقد لزم التنويه لطمأنة العملاء ، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الإتصال بطواري مدينة شبين الكوم على الأرقام الآتية: الخط الساخن ( ۱۲۹ ) ، طوارىء شبين الكوم ( ٢١٧٥٣٤٣ ) .