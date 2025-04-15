قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كجوك أمام النواب: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية
مصدر مقرب من جوميز يرد على أنباء ارتباطه بتدريب الأهلي|خاص
الذهب الأصفر يتلألأ.. محافظ كفر الشيخ يطلق موسم حصاد القمح | صور
مجزرة في مدينة الفاشر.. الدعم السريع يقتل 15 شخصا ويصيب 20 آخرين
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
الرئيس السوري يصل إلى الدوحة في زيارة رسمية لقطر
الخسائر بالملايين.. القصة الكاملة لـ حريق مخازن الأخشاب بالشرابية
قرارات عاجلة من التعليم بشأن طلاب المدارس الفنية .. تفاصيل
كجوك: 160 مليار جنيه للسلع التموينية بزيادة 37% و54 مليارا لـ تكافل وكرامة
وزير الصحة يبحث مع نظيره اليوناني تعزيز التعاون بملف الرعاية الصحية
المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غاز مصر لأهالي قويسنا : لا تنزعجوا من الرائحة المنتشرة بالمدينة

شركة غاز مصر
شركة غاز مصر

أعلنت شركة غاز مصر ، أنها سوف تقوم بإضافة مادة الرائحة للخزان الخاص بمحطة تخفيض الضغط بمدينة قويسنا في محافظة المنوفية.

وتشمل المناطق مدينة ( قويسنا ) اليوم الثلاثاء   من الساعة ١١ مساء وحتى ٦ صباحاً ولحين انتهاء الاعمال .

وناشدت الشركة عملائها بالمنطقة سالفة الذكر والمناطق المجاورة، عدم الإنزعاج في حالة إنتشار الرائحة.

 وتؤكد الشركة الإلتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وبناء عليه فقد لزم التنويه لطمأنة العملاء ، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الإتصال بطواري مدينة شبين الكوم على الأرقام الآتية: الخط الساخن ( ۱۲۹ ) ، طوارىء شبين الكوم ( ٢١٧٥٣٤٣ ) .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية غاز مصر قويسنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

رئيس الوزراء

اعرف زيادتك كام.. صرف معاش تكافل وكرامة بزيادة 25%

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن| فيديو

محمد شريف

والده عايز 30 مليون.. إعلامي يكشف حقيقة توقيع محمد شريف للزمالك

أحمد كجوك وزير المالية

وزير المالية : صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مقرأة مسجد سيدنا الحسين

مقرأة لكبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين.. فيديو وصور

د. عباس شومان

وكيل الأزهر الأسبق: ارتداء فنان بدلة رقص عار على مصر وتاريخها

د. محمد الجندي

مجمع البحوث الإسلامية: الأزهر والداخلية شريكان في بناء وعي الشخصية المصرية

بالصور

ثورة في طب الأسنان.. علماء بريطانيون يزرعون أسنانًا بشرية باستخدام خلايا المريض

حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه
حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه
حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه

انتهاء تصوير فيلم «درويش» وعرضه في السينما 17 يوليو المقبل

فيلم درويش
فيلم درويش
فيلم درويش

الاتحاد الأوروبي يسلم مصر لنشات بحث وإنقاذ من طراز “SAR-1700” (صور)

القوات البحريه
القوات البحريه
القوات البحريه

الرجيم القاسي للأطفال خطر على النمو والصحة النفسية.. خبير تغذية يحذر

مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية
مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية
مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية

فيديو

القطط والجن العاشق

الجن العاشق في جسم القطة.. مخرج مسلسل المداح يكشف عنوسة البنات مربية القطط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد