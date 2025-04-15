قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كجوك أمام النواب: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية
مصدر مقرب من جوميز يرد على أنباء ارتباطه بتدريب الأهلي|خاص
الذهب الأصفر يتلألأ.. محافظ كفر الشيخ يطلق موسم حصاد القمح | صور
مجزرة في مدينة الفاشر.. الدعم السريع يقتل 15 شخصا ويصيب 20 آخرين
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
الرئيس السوري يصل إلى الدوحة في زيارة رسمية لقطر
الخسائر بالملايين.. القصة الكاملة لـ حريق مخازن الأخشاب بالشرابية
قرارات عاجلة من التعليم بشأن طلاب المدارس الفنية .. تفاصيل
كجوك: 160 مليار جنيه للسلع التموينية بزيادة 37% و54 مليارا لـ تكافل وكرامة
وزير الصحة يبحث مع نظيره اليوناني تعزيز التعاون بملف الرعاية الصحية
المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور: والد زيزو أقسم لو ابنه كمل في الزمالك مش هيعرفه

زيزو و والده
زيزو و والده
علا محمد

تحدث الإعلامي خالد الغندور عبر قناة المحور عن ما حدث من والد زيزو وتصميمه على عدم التجديد مع نادي الزمالك.

وقال الغندور: "زيزو كان بيتكلم بناء علي حازم إمام وميدو ويقولهم إحنا خلاص هنمضي ونتفق انا عاوز كذا وخلصوا الشيكات وكله تمام".

وتابع: "في الوقت اللي والد زيزو قال اقسم بالله لا ابني ولا اعرفه لو فضل في الزمالك فكان قولًا واحدا هذا هو قرار الوالد بكل قوة".

وأضاف:" زيزو في هذا السن سنه 28 سنة مش صغير متجوز عنده اسره لكن والده هو الي بيقود مفاوضاته وبيتحكم في قراره".

وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة لجماهير النادي الأهلي وكذلك جماهير الزمالك بشأن الثنائي محمد شريف لاعب الخليج السعودي وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “مجرد سؤال بسأله ليه الناس زعلانة إن محمد شريف يروح الزمالك وفي نفس الوقت بسأل بتوع الزمالك ليه زعلان إن زيزو يروح الأهلي، هنا بتوع الزمالك يقول لك استوب أقف ده نجم النجوم في الزمالك”.

وأضاف شوبير: “يا جماعة زيزو شايف إن مصلحته يروح الأهلي وشايف إنه خاض تجربة كبيرة جدا في الزمالك ونجح نجاحا ساحقا، وشايف إنه ممكن ينجح نجاح جديد في الأهلي”.

الإعلامي خالد الغندور والد زيزو التجديد الزمالك زيزو الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

رئيس الوزراء

اعرف زيادتك كام.. صرف معاش تكافل وكرامة بزيادة 25%

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن| فيديو

محمد شريف

والده عايز 30 مليون.. إعلامي يكشف حقيقة توقيع محمد شريف للزمالك

أحمد كجوك وزير المالية

وزير المالية : صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مقرأة مسجد سيدنا الحسين

مقرأة لكبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين.. فيديو وصور

د. عباس شومان

وكيل الأزهر الأسبق: ارتداء فنان بدلة رقص عار على مصر وتاريخها

د. محمد الجندي

مجمع البحوث الإسلامية: الأزهر والداخلية شريكان في بناء وعي الشخصية المصرية

بالصور

ثورة في طب الأسنان.. علماء بريطانيون يزرعون أسنانًا بشرية باستخدام خلايا المريض

حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه
حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه
حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه

انتهاء تصوير فيلم «درويش» وعرضه في السينما 17 يوليو المقبل

فيلم درويش
فيلم درويش
فيلم درويش

الاتحاد الأوروبي يسلم مصر لنشات بحث وإنقاذ من طراز “SAR-1700” (صور)

القوات البحريه
القوات البحريه
القوات البحريه

الرجيم القاسي للأطفال خطر على النمو والصحة النفسية.. خبير تغذية يحذر

مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية
مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية
مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية

فيديو

القطط والجن العاشق

الجن العاشق في جسم القطة.. مخرج مسلسل المداح يكشف عنوسة البنات مربية القطط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد