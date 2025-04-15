الغندور: والد زيزو أقسم لو ابنه كمل في الزمالك مش هيعرفه

تحدث الإعلامي خالد الغندور عبر قناة المحور عن ما حدث من والد زيزو وتصميمه على عدم التجديد مع نادي الزمالك.

وقال الغندور: "زيزو كان بيتكلم بناء علي حازم إمام وميدو ويقولهم إحنا خلاص هنمضي ونتفق انا عاوز كذا وخلصوا الشيكات وكله تمام".

وتابع: "في الوقت اللي والد زيزو قال اقسم بالله لا ابني ولا اعرفه لو فضل في الزمالك فكان قولًا واحدا هذا هو قرار الوالد بكل قوة".

وأضاف:" زيزو في هذا السن سنه 28 سنة مش صغير متجوز عنده اسره لكن والده هو الي بيقود مفاوضاته وبيتحكم في قراره".

وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة لجماهير النادي الأهلي وكذلك جماهير الزمالك بشأن الثنائي محمد شريف لاعب الخليج السعودي وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “مجرد سؤال بسأله ليه الناس زعلانة إن محمد شريف يروح الزمالك وفي نفس الوقت بسأل بتوع الزمالك ليه زعلان إن زيزو يروح الأهلي، هنا بتوع الزمالك يقول لك استوب أقف ده نجم النجوم في الزمالك”.

وأضاف شوبير: “يا جماعة زيزو شايف إن مصلحته يروح الأهلي وشايف إنه خاض تجربة كبيرة جدا في الزمالك ونجح نجاحا ساحقا، وشايف إنه ممكن ينجح نجاح جديد في الأهلي”.