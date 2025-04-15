بإطلالة جديدة..أحدث ظهور لأسما إبراهيم

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم، جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أسما إبراهيم ، فى الصور بمجموعة من المجوهرات الثمينة ونسقت مع هذه الاطلالة بقميص أبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسما إبراهيم في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

و تركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه،بطريقة تبرز أنوثتها.

"حبر سري" يتصدر بحث جوجل في رمضان

تصدَّر برنامج "حبر سري" قائمة البرامج الأكثر رواجًا خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا لإحصائيات محرك البحث العالمي "جوجل"، حيث حظي بنسبة بحث مرتفعة في مصر وعدد من الدول العربية، من بينها: المغرب، الإمارات، السعودية، الجزائر، والأردن، إلى جانب تصدّره نتائج البحث في عدد من الولايات الأمريكية وكندا.

وحققت حلقات البرنامج تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّرت "الترند" طوال الشهر الكريم، بفضل استضافة عدد كبير من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، محسن جابر، حسن الرداد، صابرين، طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وغيرهم.

يُذكر أن برنامج "حبر سري"، الذي تُقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، عُرض خلال شهر رمضان الماضي عبر قناتي "القاهرة والناس" و"CBC".