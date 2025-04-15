تويوتا كورولا مستعملة بـ 150 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، وجاء تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا موديل 1999، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان .

تويوتا كورولا موديل 1999

- مواصفات تويوتا كورولا موديل 1999 الخارجية

تمتلك سيارة تويوتا كورولا موديل 1999 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الابواب الخارجية لاظهار الشكل الجمالي للسيارة، ويوجد بالسيارة 4 جنوط رياضية للكاوتش .

تويوتا كورولا موديل 1999

- محرك تويوتا كورولا موديل 1999

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 1999 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا كورولا موديل 1999

- مقصورة تويوتا كورولا موديل 1999 الداخلية

زودت مقصورة سيارة تويوتا كورولا موديل 1999 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أّرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

تويوتا كورولا موديل 1999

- سعر تويوتا كورولا موديل 1999

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا كورولا موديل 1999

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.