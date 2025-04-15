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قوات الاحتلال تقتحم قرية ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قوات الاحتلال تقتحم قرية ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
هاني حسين

أفادت مراسلة قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، أن قوات الاحتلال تقتحم قرية ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية.


وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستشفى في جنين بالضفة الغربية واعتقلت شابا فلسطينيا بعد مطاردة المشتبه به.


وذكرت إذاعة كان العبرية أنه تم إطلاق سراح المشتبه به بعد ذلك.


وفي تحقيق أولي، زعم جنود جيش الاحتلال أن المشتبه به قام بتصويرهم في مخيم اللاجئين، وركض إلى المستشفى، وتم اعتقاله هناك، بحسب التقرير.

وفي نفس السياق، نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، آلياتها العسكرية في مختلف شوارع مدينة طولكرم ومفترقاتها، ونفّذت سلسلة من المداهمات والاقتحامات، وسط حالة من التضييق على حركة المواطنين الفلسطينيين.

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